Avrupa'da Türkiye korkusu: Libya'da kaybedebiliriz

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermek için tezkere hazırlığı yapması Avrupa'da korkuya sebep oldu. AB basını Türkiye'nin Libya'da Rusya ile anlaşması ve yaşanan gelişmelere AB'nin seyirci kalması halinde Avrupa'nın Libya ve Akdeniz kıyılarındaki etkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği yazdı.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeye yönelik çalışması Avrupa basını tarafından yakından takip ediliyor. Forbes'te yer alan haberde Türkiye'nin Meclis'e sunulan Libya tezkeresine geniş yer verildi. Haberde, "Avrupa, Türkiye gibi üçüncü tarafların iç karışıklık yaşayan ülke üzerindeki etkilerini kullanmaktan kaçınmak istiyorsa, Libya üzerinde ortak bir konum üzerinde birleşmek zorunda kalacak." sözlerine yer verildi.

"ANLAŞMA YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ'NE SINIR GETİRECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çekilen haberde, Libya tezkeresinin 06 Ocak'ta Türkiye parlamentosu tarafından onaylanması beklendiği dile getirildi. Haberde tezkere kararının Türkiye ve Libya arasında denizcilik ve askeri sınır anlaşmasının ardından geldiği, iki ülkenin anlaşmasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın petrol ve sondaj araştırmalarına sınır getireceği ifade edildi.

"KADDAFİ ABD DESTEĞİYLE DEVRİLDİ"

Libya'nın Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında ABD destekli bir ayaklanma ile devrilmesinden bu yana kaos içinde kaldığı vurgulanan haberde Kuzey Afrika ülkesinin Trablus'ta Fayez Al Sarraj'ın başkanlık yaptığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunu kontrol eden komutan Hafter tarafından yönetilen bir milis arasında bölündüğü belirtildi.

Türkiye'nin UHM'yi uzun zamandır desteklediği belirtilen haberde darbeci Hafter'i de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın desteklediği vurgulandı.

"LİBYA AVRUPA'NIN BİR CEPHESİ"

Libya'da yaşanan gelişmelerin AB'yi ilgilendirdiği ve Libya'nın uluslararası enerji anlaşmalarının olduğu Doğu Akdeniz'e sınırı olması nedeniyle iç savaş yaşanan bölgenin Avrupa'nın bir cephesi olduğu belirtildi.

"KONFERANS SAVAŞI BİTİRMEZ"

Ocak ayının ortalarında dünya liderlerinin, Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için Berlin'de bir araya geleceği ifade edilen haberde konferansın savaşı bitirmesinin pek mümkün olmadığı da dile getirildi.

AB'YA UYARI: BİRLEŞMELİYİZ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin 12 Aralık'ta Avrupa Birliği'ni Libya konusunda uyardığı belirterek İtalyan Başbakan'ın "Türkiye ile Rusya arasındaki herhangi bir anlaşma AB'yi dışarı çıkaracaktır. Birleşmeliyiz, Libya'dan çok daha uzaktaki aktörlerin kendilerini konumlandırmasına, Libya senaryosundaki rollerini yerine getirmelerine ve herhangi bir çözümün önceliğini talep etmelerine izin veremeyiz." yönündeki sözlerine haberde yer verildi.

"AB KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Haberde Avrupa'nın Libya'da yaşanan çatışmayı seyirci gibi izlemesi durumunda AB'nin Libya ve Akdeniz kıyılarındaki etkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.