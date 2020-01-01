İBB’nin karalama kampanyasında yalanlar ve gerçekler
İstanbullulara hizmet için kullanılan metro ve metrobüslerdeki ilan panolarını kendi çıkarı için kullanan CHP'li Ekrem İmamoğlu vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. Reklam ve ilan panolarını Kanal İstanbul ile ilgili yalan ve iftiralarla süsleyen İmamoğlu'nun yalanları tek tek çürütüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbul'daki reklam panolarında Kanal İstanbul projesiyle ilgili yanlış bilgilendirmede bulunması sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar mesajlarında "Bu akla zarar iftiralar ve yalanlarla dolu bir korku propagandası.
YALANLARI TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ
Bir tek bilimsel veri sunmadan felaket senaryosu anlatmışlar. Acilen iktidarın bu iftiralar için dava açması lazım" diye tepki gösterdi. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, açıklamaları ve ÇED raporuna dayandırılarak hazırlanan görsellerle, İBB'nin projeyle ilgili yalanları tek tek çürütüldü.
İFTİRAYA PİŞKİN SAVUNMA
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün toplu ulaşım araçlarındaki bilgilendirme ekranlarından "Kanal İstanbul demek bu milleti sevmemek demek" şeklinde kara propoganda yapılmasını kendisine soran gazeteciye "Metrolardaki yayınlar daha da çoğalacak. Ben belediye başkanıyım, toplumu bilgilendiriyorum" diye cevap verdi.
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