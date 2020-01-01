CHP'de koltuk kavgası tam gaz! Muharrem ince aday olacak
CHP’li Muharrem İnce, “CHP içinde bir çete var” yönündeki sözleriyle ilgili “Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı” dedi. İnce, genel başkanlığa adaylığı konusunda ise ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.
CHP'de süren koltuk kavgasıyla ilgili her gün yeni bir gelime yaşanıyor. Bir süre önce tamaman yalan olduğu ortaya çıkan "Bir CHP'linin Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddiası ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nın bu olaya ilişkin "Doğrudur" diyerek bir bakıma kendisine rakip olarak gördüğü isimleri parti tabanının gözünde düşürüp saf dışı etme yoluna gittiği iddia edilmişti. CHP Genel Merkez kaynaklı komplonun ardından CHP'li Muharrem İnce ise "CHP'de bir çete var" diyerek ortaya atılan iddianın kendisine yönelik bir komplo olduğunu açıklamıştı.
"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"
İnce, önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında parti içinde bir 'çete' olduğu yönündeki açıklamalarını sürdürdü. "Lafımın arkasındayım" diyen İnce, CHP Genel Merkezi kaynaklı olduğu ortaya çıkan komployla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım. Saraya giden bir kişi varsa bile o ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım" dedi. Komplonun ortaya çıkmasının ardından 'CHP içindeki çete' iddiasını dile getiren İnce, bu yöndeki bir soruyu, "Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım. Cumhurbaşkanı çağırsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuşurum. Ama bunu gizli yapmam. Tweet atarım, şu saatte görüşeceğim diyerek. Sonra Genel Başkan'dan izin alırım, öyle görüşürüm" diyerek yanıtladı.
ADAYLIK SİNYALİ
İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya ise şöyle karşılık verdi: "İddiam hâlâ sürüyor. CHP'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben desteklerim. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi. İnce 2020'deki olağan kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya da "Hele bir kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım" karşılığını verdi. İnce, eski milletvekili Sinan Aygün'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rüşvet skandalı ve CHP'nin tavrı konusunda ise "Ne yazık ki CHP yönetimi krizleri iyi yönetemiyor" ifadesini kullandı. (SABAH)
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