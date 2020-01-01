Bakan Akar ve TSK Komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, yeni yıla kara, deniz ve hava birliklerine düzenledikleri sürpriz ziyaretlerle girdi. Suriye’nin sıfır noktasında "karacılar", Diyarbakır’da "havacılar" ve Trabzon'da "denizcilerle" bir araya gelen Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğe hitap ederek, "Sizin duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor." dedi. Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin inceleme ve denetlemelerde bulundukları birliklerdeki Mehmetçiğe bir de sürprizi oldu. Akar'ın davetlisi olarak ziyaretlere eşlik eden ünlü sanatçı Esat Kabaklı da mini konser verdi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep'e gitti. Gaziantep Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, buradan sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti.