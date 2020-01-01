01 Ocak 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, ASKERLERİN YENİ YILINI KUTLADI

Başkan , telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

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