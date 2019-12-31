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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MESAJI

Başkan 2020 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan 2020 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, "2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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