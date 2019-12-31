Rumları Türkiye korkusu sardı! ABD'ye 'yalvarmaya' hazırlanıyorlar
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdenizdeki adımlarına karşı Hristodulidis, ABD'den yardımcı olmalarını isteyeceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretinde ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuların ele alınacağını belirten Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti.
'DOĞU AKDENİZ TÜRK EYLEMLERİNİN SONLANDIRILMASI ELE ALINACAK'
Rum Bakan şöyle devam etti: "Özellikle Doğu Akdeniz´de kışkırtmaların yaşandığı bir dönemde bölgesel konular üzerine görüş teatisinde bulunma fırsatına sahip olacağız ve Pompeo ile Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan´ın bölgede kurduğu işbirliklerini ele alacağız. Ayrıca, Amerikan hükümetinin, Doğu Akdeniz´de yasa dışı Türk eylemlerinin sonlandırılmasına nasıl yardımcı olabileceği ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin Crans Montana´da kesildiği yerden yeniden başlaması konusu ele alınacak."
"TÜRKİYE'NİN REHİNİ OLDUK"
Rum Politis gazetesi, yaşanan krizi, "Kıbrıs (Rum) nasıl Türkiye'nin rehini oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıya" manşetiyle dile getirmişti.
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