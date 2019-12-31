DEAŞ'lıların cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ’lılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ’lının bilgisayar ve cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti.

Suriye'deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.



Gözaltına alınan DEAŞ'lıların yalnız kurt tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları öne sürülüyor.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER - VİDEO