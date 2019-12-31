31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

DEAŞ'lıların cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
DEAŞ'LILARIN CEP TELEFONUNDAN İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

'da yılbaşında eylem hazırlığındaki ’lılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ’lının ve cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti.

'deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde 'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan DEAŞ'lıların yalnız kurt tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları öne sürülüyor.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER - VİDEO

Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı teröristleri cep telefonundan kan donduran görüntüler çıktı |Video ANKARA'DA YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ CEP TELEFONUNDAN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN