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Başkan Erdoğan Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
ERDOĞAN YILIN FOTOĞRAFLARI OYLAMASINA KATILDI

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğrafa oy verdi. İşte 'ın oy verdiği fotoğraflar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar

Huzur Yaylası

Millilerden Asker Selamı

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