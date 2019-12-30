Başkan Erdoğan Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğrafa oy verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın oy verdiği fotoğraflar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.
Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar
Huzur Yaylası
Millilerden Asker Selamı
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