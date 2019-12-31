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31.12.2019
Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşam kategorisinde "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflara oy verdi.
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