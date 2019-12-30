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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan “Libya tezkeresi” için CHP'ye kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN CHP'YE KRİTİK ZİYARET

Dışişleri Bakanı , Libya tezkeresini görüşmek üzere Genel Merkezi'ne gitti. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı , için bilgilendirme yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı.

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