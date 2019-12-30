Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan “Libya tezkeresi” için CHP'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Libya tezkeresi için bilgilendirme yapacak.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti saat 12.00'de başladı.