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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye "Libya tezkeresi" bilgilendirmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE LİBYA TEZKERESİ BİLGİLENDİRMESİ

Dışişleri Bakanı , Genel Başkanı 'i ziyaret etti. Çavuşoğlu, Akşener'e TBMM Genel Kurulu'na sunulacak tezkeresi konusunda bilgilendirme yaptı.

Dışişleri Bakanı , Genel Başkanı 'i ziyaret etti. Çavuşoğlu, Akşener'e TBMM Genel Kurulu'na sunulacak tezkeresi konusunda bilgilendirme yaptı.

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya tezkeresi için CHP ve İYİ Parti'ye kritik ziyaret BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN "LİBYA TEZKERESİ" İÇİN CHP VE İYİ PARTİ'YE KRİTİK ZİYARET

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