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Bakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN 7. OLAĞAN KONGRE SÜRECİ MESAJI!

Hazine ve Maliye Bakanı , AK Parti'deki 7. Olağan Kongre sürecine dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Dünü unutmadan, engellerden yılmadan, bu büyük millete hizmet için inandığımız yolda yürüyoruz. Yarının Büyük ve Güçlü Türkiyesi için 7. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , AK Parti'deki 7. Olağan Kongre sürecine dair sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, mesajında "Dünü unutmadan, engellerden yılmadan, bu büyük millete hizmet için inandığımız yolda yürüyoruz. Yarının Büyük ve Güçlü Türkiyesi için 7. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #İnandığınYoldaYürü" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü BAŞKAN ERDOĞAN'IN SESİNDEN TEŞKİLATA MEKTUP: "TÜRKİYE İÇİN İNANDIĞIN YOLDA YÜRÜ"

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