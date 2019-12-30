Bakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı!
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'deki 7. Olağan Kongre sürecine dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Dünü unutmadan, engellerden yılmadan, bu büyük millete hizmet için inandığımız yolda yürüyoruz. Yarının Büyük ve Güçlü Türkiyesi için 7. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'deki 7. Olağan Kongre sürecine dair sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, mesajında "Dünü unutmadan, engellerden yılmadan, bu büyük millete hizmet için inandığımız yolda yürüyoruz. Yarının Büyük ve Güçlü Türkiyesi için 7. Olağan Kongre sürecimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. #İnandığınYoldaYürü" ifadelerine yer verdi.
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