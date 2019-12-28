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Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
KANAL İSTANBUL'UN SAVUNMA AÇISINDAN BİR RİSKİ YOK

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, muhalefetin ve bazı kesimlerin 'Türkiye'nin savunmasını etkiler bahanesiyle' karşı çıktığı projesiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pekin, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin savunması açısında bir risk oluşturmayacağını açıkladı. Soğuk savaş kafasıyla bu işe bakıldığını belirten Pekin, sistemin değiştiğini Yunanistan ve Bulgaristan'ın askeri gücünün eskisi gibi olmadığını belirtti.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin projesiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pekin, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin savunması açısında bir risk oluşturmayacağını açıkladı. Soğuk savaş kafasıyla bu işe bakıldığını belirten Pekin, sistemin değiştiğini Yunanistan ve Bulgaristan'ın askeri gücünün eskisi gibi olmadığını belirtti.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok EMEKLİ KORGENERAL İSMAİL HAKKI PEKİN: KANAL İSTANBUL'UN SAVUNMA AÇISINDAN BİR RİSKİ YOK

ADAMIN DELİ OLMASI LAZIM
Pekin, Bekir Hazar'ın sorduğu 'Ya İstanbul'u işgal ederlerse?' şeklindeki soruya, "16 milyon nüfusla İstanbul'u nasıl işgal edecekler adamın deli olması lazım. Rusya mı girecek? Hiç kimse İstanbul'da hiçbir yeri kontrol edemez." dedi.


ABD DESTEKLEMEZ
Kanal İstanbul'un ABD'nin çıkarı için yapıldığı iddialarına da yanıt verdi. Pekin, Kanal İstanbul'un ABD'nin destekleyeceği bir kanal olmadığını açıkladı. Pekin, "Bu kanal Çin'in ticaret hacmini artıracak. Dolayısıyla Türkiye'yi Amerika'ya bağlı olmaktan kurtaracak bir kanal." ifadelerini kullandı.

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