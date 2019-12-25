Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının İadesi için gayretimiz söz konusu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" ifadelerinde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi. Bakan Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır."şeklinde konuştu.
Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı AYM iptal başvurusun reddetmiştir. Bu anlamdan bu şekilde projenin yapılmasına karşı bir engelin olmadığı yönünde bir karar vermiştir.
-OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI-
Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.
-ANKARA'DA RÜŞVET İDDİALARI-
Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin
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