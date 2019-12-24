Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.