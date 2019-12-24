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Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA KRİTİK TEMAS

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , Yunanistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı , Yunanistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

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