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Gezi Parkı davasında ara karar: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
MAHKEME KARARINI VERDİ: OSMAN KAVALA...

eylemlerine ilişkin aralarında , , ve 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

eylemlerine ilişkin devam eden davada ara karar açıklandı. Davada , , ve 'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanık, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılanıyordu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.

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