Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçmişin acı tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor. Yapmamız gereken çok şey var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı uluslararası boyuta taşıyarak dünya çapında bir marka haline geleceğine inanıyorum
Bu hareket şehit Başbakan merhum Adnan Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.
''NASIL OLDU BİZDEN İLHAM ALANLARIN BÖYLESİNE GERİYE DÜŞTÜK''
Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz.
"İSTİKAMET ÇİZİLMİŞ KUTLU YÜRÜYÜZ BAŞLAMIŞTIR"
Geçmişin acı tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor.
Yapmamız gereken çok şey var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz çalışıyor.
İDLİB AÇIKLAMASI
İdlib'deki son katliamlar nedeniyle bu bölgede ciddi hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan İdlib'li 80 bin kardeşimiz ülkemiz sınırlarına dayanmış durumdalar. Türkiye rakam arttıkça bu yükü taşıyamayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını başta Yunanistan ve Avrupa ülkeleri hissedecektir.
Bazı ülkeler ellerindeki imkanları Müslümanların güçlenmesi için için değil adeta parçalanması için kullanıyor.
"ALINACAK NETİCEYE GÖRE BİZ DE ATACAĞIMIZ ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ"
Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.
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