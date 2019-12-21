Fayton protestosu devam ediyor! İBB önünde İmamoğlu'na hayvanseverlerden sert tepki: Sembolik başkan
Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemin 3.gününde "Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm" pankartı açan grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkilerini sürdürdü.
Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini protesto eden bir grup hayvanseverin başlattığı eylem 3.gününde devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta devam eden protestoda hayvanseverlerin kurduğu çadır sayısı 9'a çıktı. "Hayvanların kanı İBB'nin elinde" sloganı atan grup üyeleri "Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm" pankartı açtı.
İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNDEN HAK DEĞİL RANT ÇIKMIŞTIR
Grup adına yapılan basın açıklamasında faytonların kaldırılana kadar eylemin devam edeceği belirtildi. Hayvanseverlerin dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye de değinilen basın açıklamasında "İmamoğlu görüşmesinden hak değil rant çıkmıştır. Bu refahçı uygulamalar atlar için bir anlam ifade etmemektedir. Köleliğin iyisi, güzeli, süslüsü olmaz. Kölelik köleliktir. Atlar kölelikten kurtulana dek yaşam nöbetine devam edeceğimizi tüm kamuoyuna yeniden duyuruyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun sembolik işkence önerisini hiç duyulmamış sayıyoruz. İstanbul'un, Adalar'ın, tarihin utancı atlı faytonların kaldırılması Ekrem İmamoğlu'nun iki dudağının arasındadır. Kendisi sahip olduğu bu kamu gücünü kullanıp atları zulümden kurtarana dek sembolik başkan, sembolik yaşam, yüzde 100 ölümle anılacaktır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Yaklaşık bin 500 atın faytonlara koşulduğu Büyükada'da, tedavisi olmayan Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi. Kaymakamlık, Adalar'da karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Büyükada'da kazılan ve gizemi çözülemeyen iki büyük çukurun da "İtlaf edilen atlar için hazırlandığı" ortaya çıktı.
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