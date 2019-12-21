21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fayton protestosu devam ediyor! İBB önünde İmamoğlu'na hayvanseverlerden sert tepki: Sembolik başkan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU DEVAM EDİYOR!

Adalar'daki at ölümlerini eden bir grup hayvanseverin Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemin 3.gününde "Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm" pankartı açan grup, Başkanı 'na tepkilerini sürdürdü.

Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini eden bir grup hayvanseverin başlattığı eylem 3.gününde devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta devam eden protestoda hayvanseverlerin kurduğu çadır sayısı 9'a çıktı. "Hayvanların kanı İBB'nin elinde" sloganı atan grup üyeleri "Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm" pankartı açtı.

İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNDEN HAK DEĞİL RANT ÇIKMIŞTIR
Grup adına yapılan basın açıklamasında faytonların kaldırılana kadar eylemin devam edeceği belirtildi. Hayvanseverlerin dün Başkanı ile yaptığı görüşmeye de değinilen basın açıklamasında "İmamoğlu görüşmesinden hak değil rant çıkmıştır. Bu refahçı uygulamalar atlar için bir anlam ifade etmemektedir. Köleliğin iyisi, güzeli, süslüsü olmaz. Kölelik köleliktir. Atlar kölelikten kurtulana dek yaşam nöbetine devam edeceğimizi tüm kamuoyuna yeniden duyuruyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun sembolik işkence önerisini hiç duyulmamış sayıyoruz. İstanbul'un, Adalar'ın, tarihin utancı atlı faytonların kaldırılması Ekrem İmamoğlu'nun iki dudağının arasındadır. Kendisi sahip olduğu bu kamu gücünü kullanıp atları zulümden kurtarana dek sembolik başkan, sembolik yaşam, yüzde 100 ölümle anılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?
Yaklaşık bin 500 atın faytonlara koşulduğu 'da, tedavisi olmayan Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi. Kaymakamlık, Adalar'da karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Büyükada'da kazılan ve gizemi çözülemeyen iki büyük çukurun da "İtlaf edilen atlar için hazırlandığı" ortaya çıktı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN