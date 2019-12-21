Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı. Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi. Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.
CHP Elazığ 37.Olağan Merkez İlçe Kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Merkez İlçe Başkan adayları Ali Özçelik ve Sabri Durmuş'un yarıştığı kongrede CHP Elazığ İl Başkan adayı Fikret Sertkaya söz almak istedi, oylamada red kararı çıktı.
YUMRUKLU KAVGA
Bunun üzerine eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş ile Sertkaya arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süreli yumruklu kavgaya dönüştü.
POLİS DEVREYE GİRDİ
Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi. Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.
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