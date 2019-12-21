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Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
YİNE CHP YİNE KAVGA! YUMRUKLAR KONUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı kongresinde çıktı. Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi. Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.

37.Olağan Kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Merkez İlçe Başkan adayları Ali Özçelik ve Sabri Durmuş'un yarıştığı kongrede CHP Elazığ İl Başkan adayı Fikret Sertkaya söz almak istedi, oylamada red kararı çıktı.

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga ELAZIĞ'DA CHP KONGRESİNDE YUMRUKLU KAVGA

YUMRUKLU KAVGA

Bunun üzerine eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş ile Sertkaya arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süreli yumruklu kavgaya dönüştü.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi. Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.

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