21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adalet Bakanı Gül'den iddialara sert yanıt: Bu zihniyetten ülkemiz çok çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
ADALET BAKANI GÜL'DEN İDDİALARA SERT YANIT: BU ZİHNİYETTEN ÜLKEMİZ ÇOK ÇEKTİ

Abdulhamit Gül'ün merkezli Haznevi Tarikatı'nın 2015 yılında düzenlediği programında çekilen görüntüleri yandaşı olan Cumhuriyet Gazetesi tarafından yayınlanarak adeta yaygara koparıldı. Gül'den konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. İşte o çirkin iftiraya verilen yanıt.

2015 yılında merkezli Haznevi Tarikatı'nın programına katılan Abdülhamit Gül'ün burada çekilen görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

BAKAN GÜL AÇIKLAMA YAPTI
Yapılan spekülasyonlar üzerine söz konusu görüntülere ilişkin 'den açıklama geldi.

Gül "Ülkenin her vatandaşıyla münasebetimiz olabilir. Ancak 2015 yılında çekilen bir video, o zaman milletvekili bile değildim. Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise görüntülerle ilgili bütçe görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurulunda konuştu. Bakan Gül, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın "Bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız" sorularına yanıt verdi.

Bakan Gül yanıtında şu ifadeleri kullandı: "Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu'nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN