2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
Son dakika haberine göre; 2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.detaylar gelecek...
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