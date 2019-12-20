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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
2020 YILI BÜTÇESİ MECLİS’TE KABUL EDİLDİ

Son dakika haberine göre; 2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.

detaylar gelecek...

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