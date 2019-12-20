KPSS 2019/2 yerleştirme sonuçları erişime açıldı! KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları açıklandı. Böylelikle, 3 Aralık ile 12 Aralık arasında tercihlerini yapan adayların yanıtını aradığı '2019/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevabına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, bazı kamu kurum, kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin tercih sonuçlarının erişime açıldığı ifade edildi.
3-12 Aralık tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşen KPSS 2019/2 tercih sonuçları az önce açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." denildi. İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı...
KPSS TERCİH SONUÇLARI RESMEN AÇIKLANDI
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı. Açıklamada, "03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı.
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