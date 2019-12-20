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İYİ Partili Lütfü Türkkan ailesinin köşkte lüks Noel partisi büyük tepki gördü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
TÜRKKAN AİLESİNİN KÖŞKTE LÜKS PARTİSİ BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ!

Geçtiğimiz günlerde 'de bulunan şehit kaymakam Muhammed Fatih Satfitürk'ün babasına "Bu sarıklı cübbeli" şeklinde ayrımcı ifadelerle bahsederek Meclis'te olmaması gerektiğinden söz eden İYİ Partili 'ın kızı Dilara Tükkan'ın evinde düzenlenen Noel partisi sosyal medyayı adeta salladı. Sert eleştiriler alan partide lüks, israf ve şatafatın yanı sıra kadın kılığındaki erkeklere dans ettirilmesi de sosyal medyada konuşuldu. İşte o partiden ayrıntılar ve Türkkan'a gelen tepkiler...

ÇENGELKÖY'DE LÜKS NOEL PARTİSİ

Şehit Kaymakam 'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili 'ın modacı kızı , Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi verdi.

Şehit babası için küstah ifadeler kullanan İyi Partili Levent Türkkan'ın villasında çılgın parti |Video ŞEHİT BABASI İÇİN KÜSTAH İFADELER KULLANAN İYİ PARTİLİ LEVENT TÜRKKAN'IN VİLLASINDA ÇILGIN PARTİ |VİDEO

CANLI YAYINLADILAR

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlandı.

Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekti.





Türkkan ailesinin evindeki yılbaşı partisi çok sayıdaki kişi tarafından canlı izlendi...

"KARUN SARAYI GİBİ..."

Türkkan'a sosyal medyada gelen binlerce tepki ve eleştiri twitlerinden bazıları;




TÜRKKAN'IN EDEBİYAT YAPTIĞI TWİTLER DE HATIRLATILDI

Tepkiler arasında Türkkan'ın TV'de açlık edebiyatı yaptığı, mecliste levreğin pahalı olmasına tepki gösterdiği ve fakirlikten dem vurduğu twitleri de hatırlatıldı. İşte o twitlerden biri...



Şehit babasının mecliste olmasından böyle rahatsız olmuştu;


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