19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma sanayiinde Türkiye'den çok şey öğreniyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ

Başbakanı Mahathir, " savunma sanayiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" dedi.

Başbakanı Mahathir, "(İslam dünyasındaki) Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmaktır" dedi.

Ayrıca Başbakan Mahathir, " savunma sanayiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan sert çıktı: Bu iş öyle lafla olmaz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SERT ÇIKTI: BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul eleştirilerine cevap BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
Başkan Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUALA LUMPUR ZİRVESİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malezya'da İslami finans çağrısı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALEZYA'DA "İSLAMİ FİNANS" ÇAĞRISI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN