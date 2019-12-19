Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma sanayiinde Türkiye'den çok şey öğreniyoruz
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Malezya Başbakanı Mahathir, "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" dedi.
Malezya Başbakanı Mahathir, "(İslam dünyasındaki) Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmaktır" dedi.
Ayrıca Başbakan Mahathir, "Türkiye savunma sanayiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor" açıklamasında bulundu.
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