18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Selçuk Bayraktar CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
SELÇUK BAYRAKTAR CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ!

Müdürü ve (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ,  Grup Başkanvekili 'e "Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Müdürü ve (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı , 'de kendisini hedef alan Grup Başkanvekili 'e cevap verdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz. Şimdi Akıncı geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur? ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!" ifadelerini verdi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN