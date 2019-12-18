Selçuk Bayraktar CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi!
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e "Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TBMM'de kendisini hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e cevap verdi.
Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Özel'in TBMM'de yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak tepki gösterdi.
Bayraktar, yaptığı paylaşımda "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz. Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur? ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ!" ifadelerini verdi.
Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 17 Aralık 2019
Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah.
Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?
ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ! 🇹🇷 pic.twitter.com/8f6BxLegeS
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