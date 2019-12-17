Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı

Muhalefet etmeyi ülkenin çıkarlarına ters olan her işin peşinde olmak ile karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu, yine söylemleriyle kendisini yalanladı. Başkan Erdoğan'ın, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız." açıklamasını hedef almaya kalkan Kılıçdaroğlu, restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Oysa ki aynı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı "İncirlik ve Kürecik kapatılsın." diye konuşmuştu.

Milli politikalarda muhalefet olacağım diye her defasında rezil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rezilliğine bir rezillik daha ekledi.

ESKİ SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU

Geçtiğimiz yıl ABD'nin yaptırım tehdidine karşı Başkan Erdoğan'ın daha sert tepki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "ABD istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik'i, Kürecik'i kapatırsınız" demişti.

Kılıçdaroğlu bu sefer de Başkan Erdoğan'ın ABD senatosunda kabul edilen skandal Ermeni Soykırımı tasarısına tepki olarak "Ülkemizde gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ediyorlar, karar siyasidir. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini eleştirdi.

"KARŞILIKLI RESTLEŞME İLE SORUNLARIN..."

Kılıçdaroğlu, karşılıklı restleşme ile sorunların çözülemeyeceğini söylerek "Restleşme yerine sorunları nasıl çözeriz, sorunları nasıl aşarız bağlamında açıklamalar ve görüşmeler yapılmalı. Türkiye'nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, elindeki kartları bu kadar açık etmesi, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır. Nitekim ABD, bölgede İncirlik Üssü'ne alternatif olabilecek birçok üs kurmuştur. Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Bunun yerine, müzakere kanallarını açık tutarak diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir" dedi.