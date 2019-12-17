Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı
Muhalefet etmeyi ülkenin çıkarlarına ters olan her işin peşinde olmak ile karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu, yine söylemleriyle kendisini yalanladı. Başkan Erdoğan'ın, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik'i kapatırız." açıklamasını hedef almaya kalkan Kılıçdaroğlu, restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Oysa ki aynı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı "İncirlik ve Kürecik kapatılsın." diye konuşmuştu.
Milli politikalarda muhalefet olacağım diye her defasında rezil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rezilliğine bir rezillik daha ekledi.
ESKİ SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU
Geçtiğimiz yıl ABD'nin yaptırım tehdidine karşı Başkan Erdoğan'ın daha sert tepki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "ABD istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik'i, Kürecik'i kapatırsınız" demişti.
Kılıçdaroğlu bu sefer de Başkan Erdoğan'ın ABD senatosunda kabul edilen skandal Ermeni Soykırımı tasarısına tepki olarak "Ülkemizde gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ediyorlar, karar siyasidir. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini eleştirdi.
"KARŞILIKLI RESTLEŞME İLE SORUNLARIN..."
Kılıçdaroğlu, karşılıklı restleşme ile sorunların çözülemeyeceğini söylerek "Restleşme yerine sorunları nasıl çözeriz, sorunları nasıl aşarız bağlamında açıklamalar ve görüşmeler yapılmalı. Türkiye'nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, elindeki kartları bu kadar açık etmesi, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır. Nitekim ABD, bölgede İncirlik Üssü'ne alternatif olabilecek birçok üs kurmuştur. Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Bunun yerine, müzakere kanallarını açık tutarak diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mert'le ilgili soruşturmada önemli gelişme!
- 17-25 Aralık yargı darbesinin 6. yılı!
- "Türkiye dünyanın ağır yükünü omuzlayan ülke"
- CHP'li başkan FETÖ'den tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı
- İhanetinin 6. yılı! Türkiye'de neler yaşandı?
- Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone
- Erdoğan'dan Küresel Mülteci Forumu'nda flaş açıklamalar
- Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı
- Van ve Şırnak'ta terör operasyonu
- PKK-KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon!
- Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı
- 17/25 Aralık ihanetinin 6. yılı! Türkiye'de neler yaşandı?
- Emine Erdoğan: Türkiye dünyanın ağır yükünü omuzlayan ülke
- Türk Silahlı Kuvvetlerine milli silahlı drone: Songar
- Türkiye'den "5. sınır kapısı" teklifi!
- Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
- Bakanlık açıkladı! Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
- Bakımsız olduğu için dövülerek öldürülen Filiz Tekin'in babasının anlattıkları şok etti!
- Son dakika: Pervez Müşerref'e "vatana ihanet" suçlamasıyla idam cezası
- Tarım-ÜFE Kasım'da arttı
- Ankara’da dev operasyon! 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı…