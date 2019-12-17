17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
KEMAL KILIÇDAROĞLU, KENDİNİ YALANLADI

Muhalefet etmeyi ülkenin çıkarlarına ters olan her işin peşinde olmak ile karıştıran Kemal , yine söylemleriyle kendisini yalanladı. Başkan Erdoğan'ın, "Gerekirse İncirlik ve 'i kapatırız." açıklamasını hedef almaya kalkan Kılıçdaroğlu, restleşmeyle sorunların çözülemeyeceğini ifade etti. Oysa ki aynı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl bir televizyon kanalında 'nin yaptırım tehditlerine karşı "İncirlik ve Kürecik kapatılsın." diye konuşmuştu.

Milli politikalarda muhalefet olacağım diye her defasında rezil olan Genel Başkanı Kemal , rezilliğine bir rezillik daha ekledi.

Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kürecik ve İncirlik kapatılabilir |Video BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: KÜRECİK VE İNCİRLİK KAPATILABİLİR |VİDEO

ESKİ SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU

Geçtiğimiz yıl 'nin yaptırım tehdidine karşı Başkan Erdoğan'ın daha sert tepki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "ABD istediğimiz süreci geliştirmezse İncirlik'i, 'i kapatırsınız" demişti.

Kılıçdaroğlu bu sefer de Başkan Erdoğan'ın ABD senatosunda kabul edilen skandal Ermeni Soykırımı tasarısına tepki olarak "Ülkemizde gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ediyorlar, karar siyasidir. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ı eleştirmek için kendi sözlerini yalanladı KEMAL KILIÇDAROĞLU, BAŞKAN ERDOĞAN'I ELEŞTİRMEK İÇİN KENDİ SÖZLERİNİ YALANLADI

"KARŞILIKLI RESTLEŞME İLE SORUNLARIN..."

Kılıçdaroğlu, karşılıklı restleşme ile sorunların çözülemeyeceğini söylerek "Restleşme yerine sorunları nasıl çözeriz, sorunları nasıl aşarız bağlamında açıklamalar ve görüşmeler yapılmalı. 'nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, elindeki kartları bu kadar açık etmesi, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır. Nitekim ABD, bölgede İncirlik Üssü'ne alternatif olabilecek birçok üs kurmuştur. Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Bunun yerine, müzakere kanallarını açık tutarak diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN