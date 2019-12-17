İBB'nin ulaşım çalıştayında kavga!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı.

Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi.

Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?' diye de kendime kızıyorum" dedi.

"TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ"



Göreve gelmeden önce İstanbul'un ulaşım problemini çözeceği vaadinde bulunan İmamoğlu, çabuk pes etti. İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.