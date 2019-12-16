Yeni partiler ile ne amaçlanıyor? MHP'li Yaşar Yıldırım yorumladı

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti çıkışı ile ne amaçlanıyor? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber ekranlarında yorumladı. Yıldırım, “Öncelikle şuna bakalım Türkiye’de bir siyasi partiye ihtiyaç var mıdır? Bir siyasi boşluk var mıdır ki kurulacak bir siyasi parti bu boşluğu tamamlasın. Şu ana kadar Türkiye’de herhangi bir siyasi boşluk yok. Buradaki amaç Cumhur İttifakının yüzde 52’ye tekabül eden bir başarısı var. Buradan 3 puan alarak diğer tarafa geçirmektir. Yoksa bunların kuracağı siyasi partilerin iktidar olayım, Türkiye’deki şu şu eksikleri gidereyim değil bir hedef var o hedef de bellidir.” dedi.

A Haber canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yeni kurulacak olan partileri hedeflerini yorumladı.

MHP'li Yıldırım, "Öncelikle şuna bakalım Türkiye'de bir siyasi partiye ihtiyaç var mıdır? Bir siyasi boşluk var mıdır ki kurulacak bir siyasi parti bu boşluğu tamamlasın. Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir siyasi boşluk yok. Buradaki amaç Cumhur İttifakının yüzde 52'ye tekabül eden bir başarısı var. Buradan 3 puan alarak diğer tarafa geçirmektir. 2018 itibariyle Türkiye'de bir siyasi şekillenme başlamıştır. Özellikle İyi Parti ve Saadet Partisi'nin seçmen üzerindeki etkisiyle önümüze şöyle bir tablo çıktı. FETÖ'cü, PKK'lı, liberal, ulusalcı, Kemalist, sosyalist, ülkücü, milliyetçi, Atatürkçü böyle bir tablo bir araya geldi. Şimdi bu insanların hepsini bir araya toplasanız oturun bir bardak çay için deseniz hiçbirinin ortak değerleri olmayan insanlar siyaseten bir araya geldi. Bunun hedefi neydi? Bunun hedefi de Cumhur İttifakından oy devşirmektir. CHP'nin alacağı oy yüzde 25'tir. CHP liderliğinde oluşan Millet İttifakının hedefi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kurulan siyasi partilerle birlikte bu yüzde 52'lik Cumhur İttifakının 3 puanını diğer tarafa kaydırmaktır." dedi.

"ERDOĞAN'A KARŞI YAPILAN PROJELER"

"Vatandaş CHP'ye oy vermez. Ama vatandaşın önüne konan tablo eski Başbakan Davutoğlu'dur. Eski maliye Bakanı Ali Babacan'dır." Diye belirten Yıldırım, "Bunların kurduğu parti milliyetçi, muhafazakar seçmene yönelik olacaktır. Peki bunların bir iktidar hedefi var mıdır? Bunların böyle bir hedefi yok. Bunların hedefi Cumhur İttifakındaki 3-4 puanı diğer tarafa devşirmektir. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek için, Cumhur İttifakını da yüzde 50'nin altına düşürmek için yapılan projelerdir." İfadelerini kullandı.

"BU PROJENİN İÇİNDE AVRUPA DA FETÖ DE VAR"

"Bu siyasi partilerin söylemlerine, tavırlarına kurucularına bakın bir şey mi vaat ederler herhangi bir hedefleri mi vardır?" sorusunu yönelten Yıldırım, "Bu Avrupa'nın, ABD'deki birçok lobilerin ve Türkiye'deki birçok grupların amacıdır. FETÖ de bu işin içindedir, HDP de bu işin içindedir, İYİ Parti bu işin içerisindedir. İYİ Parti Genel Başkanı'nın açıklamaları da manidardır. "İsteyene ben 20'şer tane milletvekili vereyim" diyor. Burada hedef Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altına düşsün. Herkes görevini yapıyor. Yani Davutoğlu'nun bir görevi vardır. Babacan'ın bir görevi vardır. Bunlar görevlerini yapacaklar. Bu görev de Cumhurbaşkanı'nın 2023 yılında seçilmesini engellemektir. Yoksa bunların kuracağı siyasi partilerin iktidar olayım, Türkiye'deki şu şu eksikleri gidereyim değil bir hedef var o hedef de bellidir. Bunların temel misyonu Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'lik oyunu yüzde 49'da düşürmektir." diye vurguladı.