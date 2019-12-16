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Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
ŞANLIURFA'DAKİ HALİLÜRRAHMAN KÜLLİYESİ'NDE BULUNAN BALIKLIGÖL'DE YAŞAYAN, YİYENİN BAŞINA FELAKET GETİRİLECEĞİNE İNANILAN BALIKLAR HANGİSİ?

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi? ’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi? 'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi? sorusunun cevabı hangisi? Her Cumartesi ve Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan, bilgilendirirken kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan 16 Aralık akşamı da devam etti. İşte, Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster soru cevapları!

Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?

Doğru cevap: Sazan

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