16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
16 ARALIK KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE! - ATV

ATV'nin sevilen yarışm programı Kim Olmak İster canlı izle! 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 16 Aralık canlı izle!

ATV'nin sevilen yarışm programı Kim Olmak İster canlı izle! 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 16 Aralık canlı izle!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!

ATV CANLI YAYIN

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN