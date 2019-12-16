16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV
ATV'nin sevilen yarışm programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 16 Aralık canlı izle!
ATV'nin sevilen yarışm programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 16 Aralık canlı izle!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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