İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Son dakika haberine göre; İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda gözaltı var..
İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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