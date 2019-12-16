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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
UYUŞTURUCU SATICILARINA DEV OPERASYON!

Son dakika haberine göre; Narkotik polisi, Bağcılar ve başta olmak üzere birçok ilçede satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda gözaltı var..

Narkotik polisi, Bağcılar ve başta olmak üzere birçok ilçede satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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