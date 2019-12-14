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Milli Muharip Uçağı TF-X için geri sayım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
MİLLİ MUHARİP UÇAĞI İÇİN GERİ SAYIM

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Uçak Daire Başkanı , Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunu 2026-2027'de yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman , (ÇÜ) Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübünce (SAYTEK) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen, "Türk Savunma Sanayii - (MMU) Konuşmaları 1" toplantısında, öğrencilere ve katılımcılara başkanlıklarının hazırladığı videoyu izletti.

"PARÇA ÜRETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Can, 'nin ürettiği İHA'lar hakkında da bilgi vererek, ülkenin bugüne kadar havacılık alanında kaydettiği ilerlemeden bahsetti. F-35 projesinde 5 Türk firmasının yer aldığını belirten Can, "Şu anda 1 milyar doların üzerinde yerli firmalarımızın F-35 projesinde yaptığı rakamı var. Halen de F-35 için parça üretmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Can, milli muharip uçak projesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"100. YILDA PROTOTİP..."

"Milli muharip uçak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının bir projesi. Bizim alt yüklenicimiz . TUSAŞ bu projede bir İngiliz firmadan danışmanlık alıyor. Şu anda 90'a yakın İngiliz mühendis bizim projemize destek veriyor. TUSAŞ'ın da yaklaşık 400 personeli var, bunların büyük kısmı mühendis. Milli Muharip Uçak'ta, şu anda ön tasarım safhasındayız. İnşallah 2022'de ön tasarımı bitireceğiz. Bu ön tasarım devam ederken, belirli bir süre sonra uçağın ilk sacını kesmeye başlayacağız. 2023'de belki ilk prototipin şeklini görmeye başlarız. 2026 sonu, 2027 başlarında milli muharip uçağın ilk uçuşunu yapmayı arzu ediyoruz."

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişine işaret eden Can, "Savunma sanayisine baktığınızda ilk 100'de şu anda 5 şirketimiz var. Platform ihracatlarımız belli bir seviyeye geldikçe o listedeki şirketlerimizin sayısı da artacak. Dünyada savunma sanayisinde ihracat yapan birinci lige doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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