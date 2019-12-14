Antalya'da aracının plakasını değiştiren vatandaş kabusu yaşadı
Antalya'da site görevlisi Osman Erdoğan, satın aldığı otomobildeki plakayı değiştirince hayatının kabusunu yaşadı. Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası, kullanımda olan plakayı verince polis, 'ikiz plaka' taktığı gerekçesiyle Erdoğan'a 5 bin TL ceza kesti. Erdoğan ise, “Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. Uyuyamıyorum. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım" dedi.
Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette arama yaptı. Aradığı otomobili Konya'da bir galeride bulan Erdoğan, 3 arkadaşıyla bu kente gitti. Noterde alım-satım işlemini yapan Erdoğan, aracına Antalya plakası taktırmak istedi. Erdoğan, evrakla birlikte plakayı bastırmak için Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na gitti. 10 dakika içinde plakasını teslim alan Erdoğan, anne-babasının yaşadığı Seydişehir ilçesine gitti. Ancak güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi'nden plakanın, 'ikiz plaka' olduğu belirlendi.
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