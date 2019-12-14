14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da aracının plakasını değiştiren vatandaş kabusu yaşadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
SÜRÜCÜLER DİKKAT! SİZİNDE BAŞINIZA GELEBİLİR

'da site görevlisi Osman Erdoğan, satın aldığı otomobildeki plakayı değiştirince hayatının kabusunu yaşadı. ve Otomobilciler Odası, kullanımda olan plakayı verince polis, 'ikiz plaka' taktığı gerekçesiyle Erdoğan'a 5 bin TL ceza kesti. Erdoğan ise, “Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. Uyuyamıyorum. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım" dedi.

Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette arama yaptı. Aradığı otomobili 'da bir galeride bulan Erdoğan, 3 arkadaşıyla bu kente gitti. Noterde alım-satım işlemini yapan Erdoğan, aracına plakası taktırmak istedi. Erdoğan, evrakla birlikte plakayı bastırmak için ve Otomobilciler Odası'na gitti. 10 dakika içinde plakasını teslim alan Erdoğan, anne-babasının yaşadığı Seydişehir ilçesine gitti. Ancak güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi'nden plakanın, 'ikiz plaka' olduğu belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN