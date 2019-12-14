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MHP'den Gelecek Partisi hakkında sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019
MHP'DEN GELECEK PARTİSİ HAKKINDA SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı Gelecek Partisi hakkında 'den sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.

Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır.

Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır."

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