MHP'den Gelecek Partisi hakkında sert tepki
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı Gelecek Partisi hakkında MHP'den sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.
Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır.
Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hulusi Akar ile Serrac Deniz Yetki Alanlarını konuştu
- Kim yaptı yapacağını! ABD çıldıracak
- CHP'yi karıştıran ziyaret! Kılıçdaroğlu yine skandala imza attı
- Ceren'in katilinin kan donduran ifadesi!
- Milli Muharip Uçağı için geri sayım
- Türkiye için önemli! Trump yeni hamle peşinde
- Başkan Erdoğan’ın özel konuğu!
- Sürücüler dikkat! Sizinde başınıza gelebilir
- İYİ Parti'li Yılmaz'ın IMF hayranlığı bitmiyor!
- Doğu Akdeniz'de hareketlilik! Türkiye her an başlayabilir
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
- Libya ile anlaşma bölgenin "enerjisini" artıracak! Türkiye bölgede sondaja başlayabilir!
- Milli Muharip Uçağı TF-X için geri sayım
- ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için kullanabilir
- Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki ziyareti CHP'yi karıştırdı! Aralarında Hüseyin Avni Mutlu da vardı
- Kuzey Kore'nin uydu fırlatma alanındaki çalışmaları ABD'yi çıldırtacak
- Mert ve Umut'un canını alan şırınga çikolataların satışı devam ediyor
- Başkan Erdoğan'dan bir haftada Avrupa ve Asya'da iki kritik zirve
- Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu halde yangın! 4 iş yeri küle döndü
- Bakan Varank'tan CHP'lilere tarihi cevap: Tek adam, 9 kez seçim kaybedip koltuğu bırakmayandır
- CHP'li belediyelerin haksız yere işten çıkardığı işçilerin kararlı direnişi
- Küresel İttifak Türkiye'ye karşı harekete geçti! Libya anlaşmasını hedef aldılar