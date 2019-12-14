Hulusi Akar ile Serrac görüşmesinde Deniz Yetki Alanları ele alındı
Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.
"HAKKIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Birçok yabancı devlet yetkilisinin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Akar, bu kapsamda uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Güler'in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları da ele alındı.
Akar, toplantı sonrası AA muhabirinin sorusu üzerine, "Biz deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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