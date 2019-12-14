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Kuzey Kore'nin uydu fırlatma alanındaki çalışmaları ABD'yi çıldırtacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
KİM YAPTI YAPACAĞINI! ABD ÇILDIRACAK

'nin resmi haber ajansı , uydu fırlatma alanında bir çok önemli deneme gerçekleştirildiğini tüm dünyaya duyurdu. Deneme alanında neyin test edildiği ise belirtilmedi.

ile restleşmeye paralel olarak 'deki hareketlilik de artıyor. Ülkenin resmi haber ajancı , Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiği, bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı açıklandı. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.

"SÖZ VERDİ" İDDİASI

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmişti. Kuzey Kore en son 8 Aralık'ta yine aynı uydu fırlatma alanında 'çok önemli bir tatbikat' yapıldığını duyurmuştu.

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