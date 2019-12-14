Kuzey Kore'nin uydu fırlatma alanındaki çalışmaları ABD'yi çıldırtacak
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, uydu fırlatma alanında bir çok önemli deneme gerçekleştirildiğini tüm dünyaya duyurdu. Deneme alanında neyin test edildiği ise belirtilmedi.
ABD ile restleşmeye paralel olarak Kuzey Kore'deki hareketlilik de artıyor. Ülkenin resmi haber ajancı KCNA, Sohae uydu fırlatma merkezinde 'çok önemli bir deneme' gerçekleştirildiği, bunun 'stratejik nükleer caydırıcılığın artırılması' için yapıldığı açıklandı. Neyin test edildiği ise belirtilmedi.
"SÖZ VERDİ" İDDİASI
ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Sohae'yi kapatma sözü verdiğini iddia etmişti. Kuzey Kore en son 8 Aralık'ta yine aynı uydu fırlatma alanında 'çok önemli bir tatbikat' yapıldığını duyurmuştu.
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