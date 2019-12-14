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İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'ın IMF hayranlığı bitmiyor: Tek çare orası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
İYİ PARTİ'Lİ YILMAZ'IN IMF HAYRANLIĞI BİTMİYOR!

'li ile birlik olup gizlice yetkilileriyle görüşen İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, " için kaynak bulmanın tek çaresi IMF" dedi.

İYİ Parti'de milletvekili Durmuş Yılmaz, yine İMF ile ilgili skandal açıklamalarıyla gündeme geldi. CNN'den kovulduktan sonra sosyal medyaya yayınlar yapmaya çalışan Şirin Payzın'a konuşan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz, için kaynak bulmanın tek çaresinin olduğunu ifade etti.

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'ın IMF hayranlığı bitmiyor: Tek çare orası İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ'IN IMF HAYRANLIĞI BİTMİYOR: TEK ÇARE ORASI

CHP VE İYİ PARTİ GİZLİ GİZLİ IMF İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı. Yapılan açıklamada 'bunlar rutin işler' demişlerdi.

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