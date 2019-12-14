İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'ın IMF hayranlığı bitmiyor: Tek çare orası

CHP'li Faik Öztrak ile birlik olup gizlice IMF yetkilileriyle görüşen İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, "Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF" dedi.

İYİ Parti'de milletvekili Durmuş Yılmaz, yine İMF ile ilgili skandal açıklamalarıyla gündeme geldi. CNN'den kovulduktan sonra sosyal medyaya yayınlar yapmaya çalışan Şirin Payzın'a konuşan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu ifade etti.

CHP VE İYİ PARTİ GİZLİ GİZLİ IMF İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti'yi temsilen Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF'nin yetkilileriyle gizli bir toplantı yapmıştı. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Partili yetkililer skandal bir savunma yapmıştı. Yapılan açıklamada 'bunlar rutin işler' demişlerdi.