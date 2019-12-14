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Başkan Erdoğan’ın özel konuğu! 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Yıltır’ı misafir etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN’IN ÖZEL KONUĞU!

Başkan ve eşi ’da önemli bir misafiri konuk etti. Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle kursa başlayan 85 yaşındaki , günde 2 kilometre yürüyerek okuma yazma öğrendi. Ankara'da ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

'da ikamet eden 85 yaşındaki kadın, ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi. Geçtiğimiz ocak ayında İhlas Haber Ajansı'nın haberleştirdiği Şahizar Teyze'nin başarı hikayesi geniş yankı bulmuştu. Başkan , eşi 'ın televizyonda izlediği ve ailesi 'ya davet etti. Ankara'da ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

2 AYDA OKUMAYA VE YAZMAYA BAŞLADI

Bursa'nın Keles ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle okuma-yazma öğrendi. Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı.

2 KİLOMETRE YÜRÜYEREK OKULA GİTTİ

Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor.

Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır'ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Emine Erdoğan'dan ''Okuma-yazma Seferberliği'' teşekkürü! EMİNE ERDOĞAN'DAN ''OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ'' TEŞEKKÜRÜ!
Okuryazarlık Seferberliği için 85 bin başvuru! OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ İÇİN 85 BİN BAŞVURU!

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