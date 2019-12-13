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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! 1,7 ton uyuşturucu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEV OPERASYON

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük yakalamasına imza attı.

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

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