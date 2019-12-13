100 bin sosyal konut projesi'nden ev almanın şartları ve nerelere yapılacağı belli oldu
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan sosyal konutlara ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Kimlerin sosyal konut alabileceği netlik kazandı. İstanbul'a 10 bin sosyal konut yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Başvurular ise 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yapılacak.
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