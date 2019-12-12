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Çorum'da kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! Başkan Erdoğan, Çorum Valisi'nden bilgi aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
KIZ YURDUNDA 103 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ! ERDOĞAN VALİDEN BİLGİ ALDI

’un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencin hastaneye kaldırıldı. Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi arayarak konuya ilişkin bilgi aldı.

Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'ndaki 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmış olup, 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."

ERDOĞAN'DAN ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ'YE "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Başkan , Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Osmancık'taki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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