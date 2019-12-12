Çorum'da kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! Başkan Erdoğan, Çorum Valisi'nden bilgi aldı
Çorum’un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencin hastaneye kaldırıldı. Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi arayarak konuya ilişkin bilgi aldı.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.
Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'ndaki 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.
Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmış olup, 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir."
ERDOĞAN'DAN ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ'YE "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Osmancık'taki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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