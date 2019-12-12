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Bakanlık açıkladı! PKK'da çözülmeler devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! PKK'DA ÇÖZÜLMELER DEVAM EDİYOR

: "Terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist 'de, 'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/'li terörist de 'deki hudut karakolumuza teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, 'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 /'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist 'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de 'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

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