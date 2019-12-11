Ege Denizi de sarsıldı!
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında saat 00.58'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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