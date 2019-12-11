Son dakika: Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan flaş yağış uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya ve çevresindeki kırmızı kodlu yağış uyarısına ilişkin basın toplantısında düzenledi. Vali Münir Karaloğlu, "Esas yağışı gece alacağız, sabah saat 8'e kadar devam edecek" dedi. Öte yandan Vali Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" şeklinde konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya ve çevresindeki kırmızı kodlu yağış uyarısına ilişkin basın toplantısında düzenledi. Vali Münir Karaloğlu, "Esas yağışı gece alacağız, sabah saat 8'e kadar devam edecek" dedi. Öte yandan Vali Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" fadelerine yer verdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de ilk defa kırmızı uyarıyı yayınlamış oldular. Uyarı neydi? 24 saat içerisinde bölgede 100 ile 250 kilogram yağış düşeceğiyle ilgili uyarıydı. Uyarının da renk tonu kırmızıydı. Kırmızı ne anlama geliyor? Meteoroloji'nin dört ayrı rengi var; yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı.

Bazen doğa olayları karşısında gücünüz yetmez ama zararları azaltabilirsiniz. İşte bu tür tedbirler alabilmemiz için Meteoroloji renkli uyarı sistemine geçti. Ve ilk defa Antalya'ya kırmızı uyarı vermiş oldu.



"BUGÜN SAAT 18.00'DEN SONRA BAŞLAYACAK"

Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarımız, beklediğimiz yağışlar düşmüş değil. Ama esas beklentimiz, yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı; bugün saat 18.00'den sonra gece yarısı esas yağış miktarımız hızlanacak, esas yağışı gece alacağız ve sabah 08.00'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Şu anda verilen kırmızı alarmın sonuçları doğmuş değil.

Bugün 18,00 ile sabah 08,00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek. Biz dün ne yaptık? Meteoroloji Bölge Müdürümüz bizi aradıktan sonra, biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem uyarının içinde kalan 7 ilçe belediyemizden görevliler, hem kara yollarımız, DSİ'miz ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de bu takibimiz devam edecek. Ümit ediyoruz ki bir sorun yaşamadan bu süreci tamamlayalım.





"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUZ"



Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. Özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli ve dikkatli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz. Şu anda 1452 personel hazır durumda, 252 iş makinası ve 124 kamyon ile olayı takip ediyoruz. Ama bir olumsuz yaşanması durumunda da biz kamu kurumları olarak belediyelerimizle beraber vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazırız.



Bu ilk defa verilmiş olması dolayısıyla hem ulusal medyamızın, hem de vatandaşımızın çok fazla ilgisini çekti. Uyarıların ne anlama geldiğini anlamak için iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarımız susmadı. 10 bine yakın mesaj gelmiş dün gece. Sorulan şey şu: "Bugün okullar tatil olacak mı?"

"YOLDA GELİRKEN GÖRDÜM: KONYAALTI SAHİLDE HORTUM"

Biz tabi ki Meteoroloji ile bölge müdürlüğümüzle anbean, saatlik olarak verileri alıyoruz. Biz zaten bugün gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını, zaten dün yayınlamış olduğumuz uyarıda da var. Yani okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için öyle bir tedbir de almadık. Ama ne yazık ki çok sayıda mesaj aldık, çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı çocuklarımız var, esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken yolda gördüm. Bir tanesi birisi mesaj atmış. Konyaaltı sahilinden bir tanesi, denizden hortum çıktı diye mesaj atmış bana, bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Ama bazen veliler de "çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin…"



"ÇOCUKLAR YARIN DA TATİL BEKLEMESİN"



Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize'de 300 gün yağmur yağıyor. Tabi her yağmur yağdığında okulları, daireleri tatil etme şansımız yok. Bir risk oluşunca onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da sekizden sonra yağışların hafifleyeceğini söylüyorlar. Yarın da çocuklar tatil beklemesin onun için söylüyorum bunları."





Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da en üst seviyede gerekli tedbirler alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı dün Antalya için verildi. Uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti.

Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip ediyor.

Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, uyarının ardından ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı. İzinlerin iptal edildiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

"ANTALYA İÇİN UYARILARI DİKKATE ALMAK LAZIM"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Türkiye'de maksimum yağışların yayıldığı üç bölgenin Doğu Karadeniz, Güneybatı Anadolu, Muğla ve Antalya olduğunu söyledi.

Bölgede alçak basınç sistemlerinin dağların etkisiyle bir süre yörede durup, hem cephesel hem de dağ yamaçları boyunca yükselmesinin şiddetli yağışlara neden olabildiğini belirten Türkeş, "Günlük maksimum yağışlar bu döneme denk geliyor. İklim değişikliği kapsamında deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması, buharlaşmayı artırıyor. Daha sıcak ve nem tutma kapasitesi maksimum yağışlara neden oluyor." dedi.

Dağların yağışların uzun süreli ve daha kuvvetli olmasına neden olduğunu ifade eden Türkeş, şunları belirtti:

"Antalya için uyarıları dikkate almak lazım. Bu tür kuvvetli yağışlar fırtınayla birlikte etkili oluyor. Kentsel seller, taşkınlar, deniz seviyesinde fırtına kabarması, çatı uçmasına dikkat etmek gerekiyor. Antalya Körfezi hortum oluşumuna açık bir bölge. Antalya'da hem sıcaklıkta hem de günlük yağış miktarında rekorların kırılmasına ilişkin aslında küresel iklim değişikliğinin bölgesel etkilerini yaşıyoruz."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk de özellikle seralarda, açık arazide çalışanların uyarıları dikkate alıp, bir günlüğüne işe ara vermelerini istedi.

GEÇEN SENE METREKAREYE 490,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Antalya'ya 1969'da 24 saatte metrekareye 335,1 kilogram yağış düşmüştü.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'ne ise 17 Aralık 2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağış düşmüş, bu rakam, Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı olmuştu.

Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu 1 Temmuz 2017'de 45,4 dereceyle kentte 88 yılın en sıcak günü yaşanmış, 1929'dan beri ölçüm yapılan Antalya'da 45,4 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri kaydedilmişti.