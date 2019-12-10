Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası Yunan ve Rum yönetimi çıldırıyor
Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını Avrupa Birliği (AB) gündemine taşımaya hazırlanıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB Zirve Toplantısı'nda konuyu gündeme taşıyacakları belirtildi.
'SERT AÇIKLAMA İSTİYORLAR'
Miçotakis ile Anastasiadis'in, hedefinin AB'nin desteğini almak ve toplantının sonuç bildirgesine, Türkiye'nin AB üyesi devletlerin egemenlik haklarını saygılı olması gerektiği ifadesini ekletmek olduğu kaydedildi.
Rum medyasına göre, Yunanistan ve Rum hükümeti, AB'den konuya ilişkin daha sert bir tutum beklentisi içerisinde, ama AB bu konuda daha temkinli davranmayı seçiyor.
YUNANİSTAN ÇILDIRIYOR
Dün akşam TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya mutabakatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır hem de Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok. Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız." dedi.
"TÜRKİYE'NİN ONAYI OLMADAN DOĞAL GAZ HATTI KURAMAZLAR"
"Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Yunanistan, Mısır, İsrail, GKRY ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu. Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve GKRY bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz." diye konuştu.
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