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Adalet Bakanlığından 15 Temmuz darbe girişimi davaları hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
BAKANLIKTAN 15 TEMMUZ DAVALARI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.

Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Çekin, "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." dedi.

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