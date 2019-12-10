Adalet Bakanlığından 15 Temmuz darbe girişimi davaları hakkında flaş açıklama
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.
Çekin, "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." dedi.
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