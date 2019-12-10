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Cumhurbaşkanlığı'ndan Orhan Pamuk açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ORHAN PAMUK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başkan 'ın bugünkü konuşmasındaki, "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir." şeklindeki ifadelerin, 'a yönelik olmadığını bildirdi.

Altun, Twitter'dan, Başkan Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki ifadelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın 'a yönelik değildir." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren ikiyüzlülüğe vurgu yapmıştır."

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