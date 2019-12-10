11 Aralık Antalya’da yarın okullar tatil mi? Antalya okul tatili var mı? “Kırmızı” uyarı sonrası okul tatili…

Antalya’da yarın okullar tatil mi? 11 Aralık Antalya okul tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan “kırmızı” uyarının ardından öğrenciler Antalya’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Antalya’da yarın için aşırı yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, hortum gibi olaylara karşı dikkatli olması bekleniyor. Peki, 11 Aralık Antalya yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

Meteoroloji'den Antalya için önemli bir uyarı geldi. Antalya için aşırı yağış ve fırtına uyarıları yapılırken ilk kez "kırmızı" uyarı verildi. Peki, 11 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antakya okullar tatil olacak mı sorusuna ilde yaşayan öğrenciler ve veliler yanıt aramaya başladı. Antalya okul tatil haberi için gözler Valilik ve MEB açıklamaların çevrildi. Antalya için bir açıklama da AFAD'dan geldi. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (11 ARALIK ÇARŞAMBA)

Antalya'da okulların tatil olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın yapılması durumunda haberimizden öğrenebileceksiniz.

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji ayrıca Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarıda ise "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın(Çarşamba) Öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

ANTALYA İÇİN BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

AFAD, yarın Antalya'da aşırı yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.