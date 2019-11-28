Son dakika: 11 Fransız DEAŞ'lı Fransa'ya gönderilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı, aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." şeklinde konuştu.
Suriye'deki başarlı terör operasyonları hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lı terörist için alınan kararı ve Suriyelilerin durumunu değerlendirdi.
TERÖRİSTLER İADE EDİLECEK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı, aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." dedi.
Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin temizlendiğini hatırlatarak sözlerine giren Soylu, "Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında." ifadelerini kullandı.
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